"Adolescence": Basiert die Netflix-Serie auf wahrer Begebenheit?

​Die Netflix-Miniserie "Adolescence" hat sich seit ihrer Veröffentlichung am 13. März 2025 in vielen Länder bereits den ersten Platz in den Serien-Charts gesichert. Das Thema – männliche Wut und toxische Online-Communitys – ist von besonderer gesellschaftlichen Relevanz und wird auf packende und realistische Weise erzählt.

Doch wie viel Wahres steckt wirklich in der Serie?