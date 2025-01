Skandal-Influencer Andrew Tate sorgte bereits in der Vergangenheit mehrfach für Aufsehen. So soll der 39-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder Tristan Frauen in ihr Sex-Cam-Geschäft gezwungen haben.

So will der 39-Jährige all jene, die Menschen mit Messern angreifen, in eine Einzelzelle sperren und diese per 24-Stunden-Livestream überwachen, damit "jeder beobachten kann, wie sie altern und schließlich sterben", steht es im Programm. Des Weiteren soll die britische Rundfunkanstalt BBC ihre Themen zukünftig ausschließlich von Elon Musks Plattform X beziehen. An den britischen Schulen sollen demnach "traditionelle Familienwerte" gelehrt werden. Im gleichen Atemzug kündigte er ein scharfes Vorgehen gegen vermeintliche LGBTQ-Propaganda an den Schulen an.

Zudem sollen Boxen und Wrestling als Unterrichtsfächer eingeführt werden.