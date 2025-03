Prinz Harry: Schlachtet er nun Dianas Leben für Netflix aus?

In diesem Jahr endet der Vertrag (ein Deal über 100 Millionen Dollar) zwischen dem Paar und Netflix – und aktuell wird in internationalen Medien wild spekuliert, ob damit die Zusammenarbeit beendet ist oder der Vertrag doch erneuert wird. Immerhin rasseln die Beliebtheitswerte von Harry und Meghan in den USA seit geraumer Zeit ins Bodenlose. Interesse seitens der Öffentlichkeit ist zwar nach wie vor vorhanden, aber trotzdem am Sinken.

Plant Harry eine Doku über Diana?

Zwar betonte Ted Sarandos, Co-CEO bei Netflix, gegenüber Variety vor kurzem noch, dass er sich "zu den Verlängerungen von Partnerschaften [nicht äußern] möchte", doch das britische Blatt Daily Express will mittlerweile bereits mehr erfahren haben: So soll der Deal zwischen Harry und Meghan sowie Netflix in die zweite Runde gehen, der Vertrag soll verlängert werden, Geldsummen sind allerdings (noch) keine bekannt. Die Streamingplattform ist also angeblich weiterhin an einer Zusammenarbeit interessiert.

Doch dieser neue Deal ist pikant: denn Teil davon soll eine sehr private Doku über Harrys Mutter Prinzessin Diana (gestorben 1997 bei einem Autounfall) sein, die von Harry als Co-Produzent mitgestaltet und moderiert werden soll – so angeblich die Bedingung von Netflix. Meghan soll in dieses Projekt nicht involviert sein.

Dokus über die "Prinzessin der Herzen" gibt es zwar bereits einige, doch der besondere Zugang seitens Netflix liegt auf der Hand. "Harry ist in der einzigartigen Lage, nicht nur über die Frau zu sprechen, die er als seine Mutter kannte, sondern auch ihre Rolle als eine soziale und kulturelle Ikone zu untersuchen, die immer noch von so vielen geliebt wird", zitiert der Daily Express einen Insider.