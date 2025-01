Herzogin Meghan (43) gibt einen ersten Einblick in ihre neue Serie bei Netflix. Die achtteilige Produktion "With Love, Meghan" erscheint am 15. Jänner, wie der Streamingdienst ankündigte. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) soll darin Lifestyle-Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeben verraten, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Im Trailer sieht man Meghan mit einer Gemüseplatte, beim Aussuchen von Blumen und beim Zubereiten von Focaccia. Sie zeige, wie einfach es sein könne, etwas Schönes zu schaffen, hieß es. Als Gäste sollen zum Beispiel die Schauspielerinnen Mindy Kaling und Abigail Spencer ("Suits") auftreten.