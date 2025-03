Die neue Mini-Serie „Adolescence“ (Netflix) folgt dem Geschehen auf eindringliche Art und Weise: Jede der vier rund einstündigen Folgen ist in nur einem Take gedreht und kommt ohne Schnitt aus. Die Kamera ist bei jedem Schritt nach der Festnahme dabei: auf der tränenreichen Autofahrt zum Revier mit Polizist Luke Bascombe (Ashley Walters), beim Ausfüllen von Formularen, während der Leibesvisitation, in den Besprechungen mit dem Anwalt. Das Ergebnis ist eine bedrückende Atmosphäre, in der man mit dem hilflosen Jamie mitfühlt, der keine Ahnung hat, was als nächstes geschieht. Die zweite Episode spielt am Tag nach der Tat im Wirrwarr der aufgebrachten Mitschüler, in der dritten Folge kreist die Kamera in einem intensiven Kammerspiel um Jamie und die Psychologin Briony (Erin Doherty).