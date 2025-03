Florida startet Ermittlungen gegen Andrew Tate

Gegen den aus Rumänien in den US-Bundesstaat Florida ausgereisten Influencer Andrew Tate ermittelt nun auch an seinem neuen Aufenthaltsort die Staatsanwaltschaft.

Dies sagte Floridas Generalstaatsanwalt James Uthmeier am Montag einem Reporter des Medienunternehmens EW Scripps. Andrew Tate und sein Bruder Tristan hätten "öffentlich zugegeben, an Aktivitäten beteiligt zu sein, die sehr stark nach Anwerbung, Handel und Ausbeutung von Frauen (...) aussehen", so Uthmeier.

"Falls diese Männer in Florida kriminelle Handlungen begangen haben, werden wir sie mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgen und zur Rechenschaft ziehen", erklärte der Staatsanwalt. Er habe das Büro der Staatsanwaltschaft angewiesen, Durchsuchungsbefehle zu vollstrecken und Vorladungen im Rahmen einer nun laufenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Tate-Brüder zu erlassen, teilte Uthmeier auf X mit.