Der "6-7 (six seven)"-Trend dürfte wohl kaum jemandem entgangen sein, der auch nur ansatzweise Berührungspunkte mit den sozialen Medien, insbesondere TikTok, hat. Die ikonische Handbewegung, bei der die Arme mit nach oben gerichteten Handinnenflächen abwechselnd auf- und abbewegt werden, hat es sogar in die Halftime-Show des diesjährigen Super Bowls geschafft und wurde von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) zum Jugendwort des Jahres 2025 gekürt.

Man könnte meinen, das virale Internet-Meme rund um die Zahlenfolge hat inzwischen ausgedient, doch nun kursiert ein "6-7"-Song auf Social Media, der dem Trend offenbar nochmal neuen Aufschwung verleiht und dem ursprünglich aus den USA stammenden Phänomen eine deutsche Note gibt.

Deutscher "6-7"-Song erobert TikTok Der ehemalige "The Voice of Germany"-Kandidat und Musiker Keanu Rapp, der durch YouTube und TikTok bekannt wurde, teilte ein Tanzvideo mit Freundin und Content Creatorin Nona, das inzwischen über drei Millionen Aufrufe hat. Hinterlegt wurde das TikTok-Video mit einem offenbar KI-generierten Song, der sich um das "6-7"-Phänomen dreht.

Zugegeben: Recht tiefgründig ist der von einer Frauenstimme gesungene Text ("Sag uns doch einfach die Lösung: 20 plus 20 plus 20 plus 7, das ist supereinfach, Herr Lehrer, es ist 6 7") nicht, dafür umso eingängiger die Melodie.

Inzwischen haben zahlreiche TikToker den Sound aufgegriffen und den Tanz nachgestellt. Darunter auch TV-Persönlichkeit und Influencer Twenty4tim.