"6-7"-Phänomen: Das steckt hinter dem neuen deutschen Song
Der "6-7 (six seven)"-Trend dürfte wohl kaum jemandem entgangen sein, der auch nur ansatzweise Berührungspunkte mit den sozialen Medien, insbesondere TikTok, hat. Die ikonische Handbewegung, bei der die Arme mit nach oben gerichteten Handinnenflächen abwechselnd auf- und abbewegt werden, hat es sogar in die Halftime-Show des diesjährigen Super Bowls geschafft und wurde von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) zum Jugendwort des Jahres 2025 gekürt.
Man könnte meinen, das virale Internet-Meme rund um die Zahlenfolge hat inzwischen ausgedient, doch nun kursiert ein "6-7"-Song auf Social Media, der dem Trend offenbar nochmal neuen Aufschwung verleiht und dem ursprünglich aus den USA stammenden Phänomen eine deutsche Note gibt.
Deutscher "6-7"-Song erobert TikTok
Der ehemalige "The Voice of Germany"-Kandidat und Musiker Keanu Rapp, der durch YouTube und TikTok bekannt wurde, teilte ein Tanzvideo mit Freundin und Content Creatorin Nona, das inzwischen über drei Millionen Aufrufe hat. Hinterlegt wurde das TikTok-Video mit einem offenbar KI-generierten Song, der sich um das "6-7"-Phänomen dreht.
Zugegeben: Recht tiefgründig ist der von einer Frauenstimme gesungene Text ("Sag uns doch einfach die Lösung: 20 plus 20 plus 20 plus 7, das ist supereinfach, Herr Lehrer, es ist 6 7") nicht, dafür umso eingängiger die Melodie.
Ein klassischer TikTok-Brainrot-Song sozusagen. Wenig Inhalt, dafür maximale Aufmerksamkeit und Reichweite. Die deutsche Version orientiert sich dabei am brasilianischen Track "Six Seven" von Laurinha Costa, Dj Cabello & Dj Tchouzen.
Inzwischen haben zahlreiche TikToker den Sound aufgegriffen und den Tanz nachgestellt. Darunter auch TV-Persönlichkeit und Influencer Twenty4tim.
Was bedeutet "6-7" überhaupt?
Der Ausdruck geht zurück auf den Song "Doot Doot (6 7)" des Rappers Skrilla, in dem wiederholt "six seven" gerufen wird und entwickelte sich rasch zu einem Insiderwitz. Eine tiefere Bedeutung hat der Begriff nicht, vielmehr wird "6-7" als eine Art Füllwort verwendet. Gerade diese Absurdität hat den Trend ins Rollen gebracht und ihn besonders bei der jungen Generation populär gemacht.
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