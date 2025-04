"Italian Brainrot": Was ist das?

Als Format werden häufig Videos gewählt, die von einer künstlichen, männlichen Stimme begleitet werden. Dabei werden die Namen und Hintergrundgeschichten der Wesen in Reimform und mit dadaistischen Nonsens-Texten vorgetragen.

Die junge Generation nimmt dabei Bezug auf die immer wieder im Raum stehende Kritik des geistigen Verfalls (daher kommt auch der Name Brainrot) durch zu viel Social-Media-Konsum. Auf die Annahme " TikTok führt zur Verblödung" reagieren vor allem junge Nutzer und Nutzerinnen satirisch und antworten mit der eben vorgeworfenen Verblödung in übertriebenen Maße. Während die Welt draußen im Krieg versinkt und das Klima aus dem Gleichgewicht gerät, begegnet die Generation Z dem Irrsinn der Realität mit einem Spiegelbild aus noch größerem Irrsinn .

Bombardiro Crocodilo ist ein hybrides Wesen mit dem Körper eines B-17-Bombers und dem Kopf eines Krokodils und dürfte wohl Ursprung des Trends sein. Im dazugehörigen Video heißt es, dass das Wesen Kinder in Gaza und Palästina bombardiert, nicht an Allah glaubt und Bomben liebt.

Liste an "Brainrot"-Tieren

"German Brainrot"

Der Trend hat längst internationale Wellen geschlagen und inspiriert Ableger in verschiedenen Sprachen – etwa unter Bezeichnungen wie „German Brainrot“. Auch bekannte Marken springen auf den Hype auf und nutzen das Phänomen gezielt für ihre Social-Media-Kampagnen. Unternehmen wie Duolingo, Netflix, About You und Burger King haben bereits Inhalte veröffentlicht, die auf den Trend anspielen oder sich seiner Ästhetik bedienen.