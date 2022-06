Die Mumie der Meerjungfrau: Sind die Fabelwesen real?

Sie sollen in den Tiefen der Ozeane leben und wunderschöne grazile Wesen sein - Meerjungfrauen. Das, womit sich die Wissenschaft gerade im Bezug auf Meerjungfrauen beschäftigt, ähnelt aber nicht Arielle, sondern eher der bösen Disney-Nixe Ursula. Meerjungfrauen sollen nämlich alles andere als nette, schöne Geschöpfe sein.

Die Mumie, die in Japan gerade erforscht wird, sieht aus, wie eine Kreuzung aus Affe und Fisch. Worum handelt es sich bei diesem Geschöpf? Es gibt sogar eine Theorie die besagt, dass der Homo Sapiens einst ein Meeresbewohner war. Könnten Meerjungfrauen also vielleicht tatsächlich real sein? Wie sind in das Thema eingetaucht.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...