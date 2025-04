Ein paar Schritte im Park sammeln , die Vögel beobachten, ein wenig im Buch blättern und die ersten Sonnenstrahlen einfangen. Das klingt doch herrlich, oder? So in etwa soll der "Dilly-Dally"- Frühling aussehen. Bei der Wort-Kreation handelt es sich um einen neuen Trend, der auf TikTok geboren wurde.

Tiktokerin Dasia Smith, im Netz als @sweirdest bekannt, hat den Hashtags #Didyoudillydallytoday? ins Leben gerufen und damit ein ganzes Lebensgefühl erschaffen. "Dilly-dally" wird im Englischen umgangssprachlich für "trödeln" oder auch "langsam schlendern" verwendet. Smiths Ratschlag an die TikTok-Gemeinde lautet: "Ihr müsst einfach lernen, zu trödeln. Ihr müsst nicht die ganze Zeit in Clubs gehen. Macht einfach einen kleinen Spaziergang und dilly-dally."

Fast eine Millionen Aufrufe hat das Video bereits gesammelt und dient zahleichen Usern als Erinnerung, kurz inne zu halten und die Entschleunigung in den Fokus zu rücken.

"Ich habe meine Girls gefunden! Alles, was ich tue, ist trödeln!" oder "Ich wusste nie, wie ich das bezeichnen soll, ich habe einfach gesagt 'Lebe wie eine Frau mittleren Alters im Ruhestand'", heißt es etwa in der Kommentarspalte.

In anderen Videos zeigen Userinnen ihre Version des "Dilly-Dally"-Frühlings. Sie bereiten sich eine Früchteplatte zu, pflanzen Kräuter im Garten an, trinken einen Eiskaffee in der Sonne, gehen spazieren und töpfern.