Wandern im Frühling: 10 außergewöhnliche Touren-Tipps in Österreich

Unter " Österreichs Wanderdörfern " gibt's eine große Auswahl an Wegen, auf denen man den Frühling wunderbar erleben kann. Alle Touren tragen das Österreichische Wandergütesiegel . Ob genussvoll, familienfreundlich oder sportlich fordernd - hier einige Inspirationen für Ausflüge und Touren:

3. Friedensweg in Bad Tatzmannsdorf | Burgenland

2. Erlebensweg der Sinne in Unterlamm im Thermen- & Vulkanland | Steiermark

5. Kreuzner Herzklopfen Runde in Bad Kreuzen | Oberösterreich

6. Die dritte Etappe des Via Paradiso am Millstätter See | Kärnten

7. Bauernregelweg in Altenmarkt-Zauchensee | Salzburg

8. Gamsroas – Das 9 Gipfel Erlebnis in Kitzbühel | Tirol