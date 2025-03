Ausflugstipp Südmähren: Pracht-Schlösser Lednice und Mikulov im Vergleich

Teil 1: Lednice

Lednice heißt auf Deutsch Eisgrub. Dieser Name klingt zu hart, will gar nicht zur zuckerlsüßen Fassade des Schlosses passen. Das neugotische Äußere des repräsentativen Baus wird von einem Palmenhaus flankiert, dahinter dehnt sich weitläufig ein Park aus, in dem Besucherinnen und Besucher sogar mit Booten auf Kanälen (am rechten Ufer der Thaya) dahintuckern können.

Wahrlich, man denkt eher an Kaiserin Sisi, Lustwandeln und an eine englische Gartenschau, nicht an eine Eisgrube.