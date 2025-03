Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Kinder erleben am Walchsee und in den Kaiserwinkl Fischteichen Natur hautnah durch Angeln und Naturerkundungen.

Alex Span erklärt Kindern das Angeln und das waidgerechte Töten von Fischen ohne Angelschein.

Das Hochmoor Schwemm wird mit Expertin Manuela erkundet, die die Bedeutung des Moors als Hochwasserschutz erklärt. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Zack und er zappelt nicht mehr. Noch Sekunden zuvor war der Fisch unter seinesgleichen im Teich, nun liegt er schlaff in den kräftigen Anglerhänden von Alex Span. Mit einem schnellen, präzisen Schlag mit einem Holzstöckchen hat er die Forelle betäubt. Das Fischmaul ist so weit geöffnet wie die Münder der Buben, die dem jungen Fischzüchter zuschauen. „Und jetzt du“, sagt Alex und reicht seinen Totschläger dem größeren Buben weiter.

Beim Heimat Entdecken und Reisen will man Kindern die Natur näherbringen. Und merkt: Das Leben ist zwar manchmal ein Ponyhof, kann aber auch ein Fischteich sein. Wie hier im Kaiserwinkl im Tiroler Bezirk Kufstein.

Alex ist Juniorchef der Kaiserwinkl Fischteiche, die zehn Kilometer entfernt vom Walchsee im Kohltal liegen. Im Kübel mit Wasser zappelt da noch eine weitere frisch gefangene Forelle. Alex zeigt nochmal vor, wie man das glitschige Tier fachgerecht ergreift, damit es einem nicht aus den Händen flutscht.

Das ist gar nicht so leicht. Und er deutet auf die Stelle, wo man den Totschläger (Fischbetäuber ist korrekter, klingt aber doch verharmlosend) ansetzt, um das Tierleid in Grenzen zu halten. Denn die Forellen, Welse und Saiblinge, die hier vor der formidablen Kulisse des Kaisergebirges in alpinem Quellwasser um ihr Leben schwimmen, sollen ja auch waidgerecht sterben.

Das Besondere: Hier bei Familie Span darf jeder mal die Angel auswerfen, auch ohne Angelschein. Kescher, Kübel, Köder und Angel leiht man sich gegen eine geringe Gebühr aus, dazu kommt die sogenannte Geländekarte. Fischt man als Familie beim Anfängerteich, sind Kinder bis zehn Jahren frei. Unerfahrenen werden die wichtigen Handgriffe von Alex oder anderen Mitarbeitern erklärt.

Der Köder wirkt Also, aus welchen Teilen die Angelrute besteht (Ringe, Rollenhalter, Griff – man hat es als Laie auch gleich wieder vergessen ...) und wie man sie richtig auswirft. Bei Alex sieht das leicht und schwungvoll aus. Ist es nicht. Am besten so werfen, dass man sich selbst und niemanden rundherum verletzt oder gar die Rute zerstört. Und das ist auch schon was. Von allein beißt der Fisch aber nicht an, der will schon was dafür. Als süßen Köder stecken die Kinder vorsichtig Maiskörner auf den spitzen Haken. Dann darf der Sohn, es surrt, der Haken landet im Wasser, ihm gelingt das Angelauswerfen nach Versuchen intuitiv besser als dem Papa.

Wer sich Angeln als Übung in Geduld vorstellt, wird an den Anfängerteichen enttäuscht: Es wuselt im Wasser, keiner muss lang warten. Alex Tipp: Morgens kommen, da beißen die Fische besser. Der Moment, in dem ein Fisch anbeißt und ein Zug an der Rute zu spüren ist, ist der schönste. Dann wird der Fang eingeholt, Alex gibt Tipps. Klappt wie am Schnürl, und rein in den Kübel. „Mein erster Fisch!“ Ein zufriedener Bubenblick für das Foto. Der Rest ist erzählt.

Die Spans, die den Betrieb gepachtet haben, verkaufen auf Fischmärkten und beliefern Hotels. Den Eigenfang kauft man und lässt im dazugehörigen Restaurant (mit Holzterrasse) ausnehmen und zubereiten. Oder man nimmt ihn mit. Am günstigsten ist die Regenbogenforelle, am teuersten sind See- und Tigerforellen.

Wasserski am Walchsee, Kajaken in der Klamm Überhaupt kommt man am Walchsee (der im Sommer eine super Abkühlung bietet) drauf, dass sich viel am Wasser abspielt. Über den See mit dem Elektroboot tuckern, das darf und kann hier jedes Kind steuern (ausprobiert). Sportliche fahren Wasserski (nicht probiert) oder mit dem Kajak durch die Klobensteinklamm.

Anreise Mit dem Railjet nach Kufstein (oebb.at), mit dem Linienbus nach Kössen weiter zum Walchsee. Mit der Kaiserwinkl-Card sind die Öffis im Sommer kostenlos, kaiserwinkl.com Angeln Anfänger können bei den Fischteichen in Schwendt ihr Glück probieren, kaiserwinkl-fischteiche.at Sportlich Wasserskifahren am Walchsee, Raften in der Klobensteinschlucht, die Kletterarena – im Sommer ist das Angebot groß 95 Hektar groß ist der Walchsee Unterkunft „Das Walchsee“ (4*) liegt im Dorf, das Lakeside am Wasser daswalchsee.at

Im Hochmoor Aug’ in Aug’ mit Libellen Was überrascht in der Tiroler Bergwelt ist das Hochmoor Schwemm, vom Ort Walchsee spaziert man zwei Kilometer dorthin. Dann liegt rechts von der Straße der Golfplatz, links das Moor. Schauen kann man alleine, staunen geht besser mit einer Moorexpertin wie Manuela (Termine sonntags im Juli, August und bis Mitte September). Drüben fliegen Golfbälle, hier erklärt Manuela, dass sich das Moor von Regenwasser „ernährt“ und ein guter Hochwasserschutz ist. Die Gruselstorys von Moorlichtern und -leichen taugen den Kids.

Die Kaulquappen, Molche und Frösche entdeckt man reicht leicht im Schilf. Manuela zeigt, wie man mit einem Kescher Libellen fängt, um die Wundertiere mit 30.000 (!) Einzelaugen zu bestaunen – und wie man sie vorsichtig freilässt in ihren Lebensraum.