Klobenstein: Warum es sich lohnt, die Tiroler Schlucht zu erwandern

Alle reden von den Bergen. Dabei sind es die Schluchten, die so markant sind für Tirol. Denn wo Berge, da auch Bäche, die sich ins Gestein fräsen und vielerorts Schluchten und Klammen modellieren. Von der Gleirsch- über die Kaiser- bis zur Tuxbach-Klamm: Diese Orte vereinen alles, was Herbst-Wanderer an der rauen Tiroler Natur fasziniert: der Fels, der Wald, das Wasser, die prickelnd kühle Luft.

Der einst öfter gehörte Spitzname der Bayern für uns Österreicher ist somit nur das derb-liebevolle Eingeständnis, dass Tirol die schöneren Schluchten hat. Ein Beispiel ist die Entenlochklamm / Klobensteinschlucht.