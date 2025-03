Lignano: Warum der Badeort immer mehr zum Fitness-Ziel wird

Die Naturschätze Lignanos machen sportliche Aktivität besonders gesund: 1,2 Millionen Kiefern und Pinien bilden die grüne Lunge und sorgen für saubere, würzige Luft. Und die Seeluft ist reich an negativen Ionen: Sie reduzieren freie Radikale, unterstützen das Immunsystem und die Zellerneuerung. Lignano ist eine gigantische und gut geschmierte Badeurlaubs-Maschinerie mit 56.000 Gästebetten in 168 Hotels und zehntausend Apartments (bei rund 5.500 permanenten Einwohnern).

Radeln am Fluss und am Meer

Das Mündungsdelta des Tagliamento am Südende Lignanos ist ein besonderes Naturreservat. Der Fluss trennt Friaul-Julisch Venetien vom Veneto – und Lignano von Bibione. Im Uferbereich wachsen wilde, violette Orchideen (die nur hier in Symbiose mit Pilzen leben), seltene Blumen und das endemische Federgras (Flunkerbart). Sportler am Bike oder per pedes können hier fernab des Autoverkehrs mit der Bootsfähre X-River in den Veneto übersetzen (Preis: ein Euro). Für nimmersatte Radler besteht hier mit dem Eurovelo 8 eine Verlängerung bis Ravenna.

Wen es im Sommer hierher zieht, findet neuerdings wesentlich mehr Beschäftigungen als Sandburgen bauen. Das Fitnessangebot ist extrem vielfältig und zieht gesundheitsbewusstes Publikum an (zwischen Anfang Juni und Ende September, oft kostenlos). Täglich gibt es geführte Radtouren (auch mit E-Bikes) in Bibione und Lignano oder Touren mit Rad und Boot nach Caorle, Grado oder Marano. Und dann gibt es auch noch Entdeckungen zwischen Land und Lagune: Sie zeigen Lignanos Umland und würzen mit Fisch, Wein und regionalen Besonderheiten. Wer lieber das Meer hautnah spürt, radelt mit Fat-Bikes den Strand entlang.