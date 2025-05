YouTuberin Marie Joan erklärte in einem Video, dass hinter Twenty4tims "Großzügigkeit" eher eine Taktik steckt, um weniger Steuern zu zahlen. Influencer wie der 24-Jährige würden teure Wertgegenstände kaufen und verlosen, um am Ende mehr Ausgaben als Einnahmen beim Finanzamt angeben zu können, um weniger Steuern zu bezahlen .

Twenty4tim wehrt sich gegen Fake-Vorwürfe

Nun reagierte der Influencer in einem Video auf die Vorwürfe und betonte, dass er sein "Wort" stets gehalten habe. So habe er beispielsweise die Rolex-Uhr, die er verlost hatte, dem Gewinner persönlich übergeben. "Ihr wisst, ich bin der netteste Mensch ever, aber ich bin es so leid, mit diesen Fake-Vorwürfen leben zu müssen", erklärte der Content Creator auf TikTok. Auch auf die Vorwürfe, dass die Boxen, in denen die Preise sein sollen, "leer" seien, stritt der Influencer ab. "Glaubt ihr wirklich, dass ich leere Kisten verschicken würde?", fragte der 24-Jährige weiter. "Ich würde doch meinem eigenen Ruf so sehr schaden."