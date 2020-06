Russland mit italienischem Stil

Deshalb gleich darauf zu schließen, dass die russische No-Name-Truppe bei der WM und vor allem bei der anschließenden EM-Qualifikation keine Rolle spielen würde, wäre ein Verkennen der Realität. Immerhin hat sich Russland in einer Qualifikationsgruppe gegen Portugal durchgesetzt. "Die Russen werden für uns ein äußerst unangenehmer Gegner sein", weiß der österreichische Teamverteidiger Sebastian Prödl (das erste Duell steigt am 15. 11. in Wien ).

Tschertschessow kann die österreichische Panikmache nicht ganz verstehen. "Was heißt unangenehm? Vielleicht denken die Russen ja genau das gleiche von Österreich", meint der 50-Jährige, der eines freilich schon feststellen konnte. " Capello hat dieser Mannschaft eine Handschrift gegeben." Und wenn der knorrige Italiener etwas bis zur Perfektion beherrscht – dann ist es, seinen Teams ein taktisches Grundgerüst zu verpassen, das Gegner, aber auch Fans nervt. Fabio Capello, der noch mit der alten Catenaccio-Schule aufgewachsen ist, steht seit jeher nicht für Erlebnis-, sondern für Ergebnisfußball. Defensive und Disziplin sind ihm heilig,und unter diesem Gesichtspunkt spielen die Russen mittlerweile sogar italienischer als die Squadra Azzurra unter Cesare Prandelli, der das Spektakel liebt. Gerade einmal fünf Gegentore hat Russland unter Capello während der gesamten WM-Qualifikation kassiert. "Die Mannschaft ist sehr stabil", weiß Tschertschessow.

Die passenden Spieler für seine Planspiele findet Capello ausschließlich in der russischen Premier Liga. "Das zeigt, dass das Niveau in unserer Liga gut ist", sagt Tschertschessow, "und dass hier gutes Geld bezahlt wird." Das goldene Ungetüm, das sein Handgelenk verdeckt, darf als Zeitzeuge des russischen Aufschwungs betrachtet werden. Ein Aufschwung, der spätestens 2018 bei der WM im eigenen Land gekrönt werden soll.

Uneinsichtig

Dass zuletzt die internationale Kritik an seinem Heimatland immer lauter wurde, kann und will Stanislaw Tschertschessow nicht verstehen. Er verteidigt Russland und die Politik des Präsidenten, und ihn stören die Vorurteile, die seinem Land entgegen gebracht werden. "Viele haben vor den Olympischen Spielen in Sotschi gesagt: ,Wie kann man nur die Spiele dorthin geben?’ Jetzt hat jeder gesehen, wie schön und toll diese Spiele waren. Wenn wir was machen, dann gescheit."