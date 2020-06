Spott, Hohn und Messis Antwort

Dennoch, Alejandro Sabella, sein Coach im Nationalteam, vergaß zuvor nicht, ihn drei Mal als den weltbesten Spieler zu bezeichnen. "Und das gilt, völlig egal wie für uns diese Weltmeisterschaft enden wird." Streicheleinheiten als Pflichtübung.

Der Coach – Fußball-Trainer spricht man in Südamerika gerne mit "Professor" an – machte auch keinen Hehl daraus, in der Pause mit seinem Superstar eine taktische Umstellung besprochen zu haben. Higuain kam als dritter Stürmer, der in der Luft hängende Messi bekam wieder Boden unter die Füße.

Messi war der Mittelpunkt Sonntagabend im Maracana von Rio de Janeiro. Natürlich. Und Argentiniens Nummer 10 stand im Rampenlicht, in einer nicht überhörbaren von Spott und Hohn geprägten verbalen Auseinandersetzung. 74.738 Zuschauer füllten das Wahrzeichen des brasilianischen Fußballs. Im ersten WM-Spiel seit 64 Jahren. Und mehr als die Hälfte davon trugen ausgerechnet das blau-weiß Gestreifte des Erzrivalen. Ein argentinisches Heimspiel in Brasilien – so etwas schmerzt.

Schätzungen zufolge haben über 100.000 Argentinier die Grenze zum nördlichen Nachbarn überschritten, gut zwei Drittel machten Rio zu ihrer Basis, dominieren seit Tagen das Farbenspiel in der Stadt. Oft laut, manchmal zu heftig. An der Copacabana wusste sich die Polizei in einem Fall nur mit dem Pfefferspray zu helfen.