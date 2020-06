Jagd auf die Drogenkartelle in Rio

Über der Favela Penha ( Fels), einem der vielen Armenviertel von Rio de Janeiro, kreist ein offener Militär-Hubschrauber. Darin sind Scharfschützen postiert. Sie machen Jagd auf einen der großen Drogenbosse der brasilianischen Metropole, der sich in dieser Gegend versteckt haben soll. Zu ebener Erde durchkämmen schwer bewaffnete Polizisten der Sondereinheit "Unidade de Policia Pacificadora" (UPP) mit schusssicheren Westen die Straßen.

"Pazifizierung", also Befriedung, nennen die Behörden diese Strategie. Ziel ist es, den drei äußerst brutal agierenden Drogenkartellen der Stadt, dem "Roten Kommando", den "Freunden der Freunde" und dem "Dritten Kommando", den Garaus zu machen.

39 Favelas von rund 700 sind bereits "pazifiziert", wie es heißt. Vor allem in der touristischen Zona Sul von Rio. Jüngst wurde die Favela Mare gestürmt, die an der für die Fußball-Weltmeisterschaft strategisch wichtigen Verbindung zwischen Flughafen und Zentrum liegt. Gleich am ersten Tag wurden 200 Kilogramm Kokain und 450 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt.

Favela in Jacarezinho: