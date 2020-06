Das große Quiz zur Arbeit

Der 1. Mai ist einer der wenigen Feiertage in Österreich, der keinen religiösen Hintergrund hat. Auslöser war ein Arbeiteraufstand in Chicago, bei dem mehrere Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden. In den USA selbst wird der Labor Day erst am ersten Montag im September gefeiert, in Großbritannien hingegen gar nicht.

Ursprünglich von den Sozialisten und Kommunisten gefeiert, ist er mittlerweile für alle politischen Parteien und viele Organisationen ein wichtiger Tag, um ihren Einsatz für die Anliegen aller Erwerbsfähigen zu verdeutlichen. Österreich hat innerhalb der Eurozone mit 4,8 Prozent (auf vergleichbarer Basis) die geringste Arbeitslosenquote vor Deutschland.

Working poor: Wer am 1. Mai nichts zu feiern hat, lesen Sie hier.

Die Wirtschaftskrise hat aber in Europa, auch in Österreich, die Zahl der Arbeitsuchenden stark ansteigen lassen. Für viele Menschen haben daher die Feiern zum 1. Mai auch heute noch eine große Berechtigung. Dies hat der KURIER zum Anlass genommen, ein Quiz mit Fragen rund um das Thema "Arbeit" zu erstellen. Raten Sie mit!

