Kinder unter Strom: Ein Ausflug ins Wärmekraftwerk Theiß

„Wann gehen wir die Kaninchen essen?“, fragt ein Bub aus dem nichts heraus und erntet dafür große Empörung. „Wir essen die Kaninchen nicht!“ Gestreichelt werden sie dafür umso mehr. Die kleinen Nager lassen das nach der Führung geduldig zu.

Miranda möchte noch etwas sagen. Traurig erzählt sie, dass dieser Ausflug in Theiß für sie der letzte mit dem Lernhaus Mödling war. „Im Sommer ziehen wir nach Tirol oder so“, erzählt sie.

In Kufstein gibt es zwar auch ein Lernhaus, aber ob sie dorthin zieht, das weiß sie nicht so genau. Auf die Frage, was ihr am heutigen Tag am besten gefallen habe, schwärmt sie: „Alles, einfach alles!“

Zum Abschluss tanzen die Kinder noch in der Kinderdisco. Abgedunkelt und zu lauter Tanzmusik, werden im kleinen Kreis die richtigen „Moves“ ausprobiert. Wer keine Lust auf Tanzen hat, vertreibt sich in der Zwischenzeit beim Tischfußball die Zeit. Immer wird jedenfalls darauf geachtet, dass man Dinge gemeinsam und in der Gruppe macht.