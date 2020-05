Fischer: "Dem KURIER geht’s gut, das freut mich"

Eine junge Frau will vom Bundespräsidenten wissen, ob sie bleiben oder auswandern soll? Heinz Fischer, lebenserfahren und weise, empfiehlt: "Sammeln Sie Erfahrungen im Ausland, lernen sie Sprachen, aber bitte, kommen sie zurück nach Österreich."

Es war ein spannender Polit-Talk, den sich das Staatsoberhaupt und fast die Hälfte der Regierungsmannschaft beim KURIER-Fest geliefert haben – spritzig, launig – und es gab auch Ankündigungen und Festlegungen, etwa zur Steuerreform.

Durch die Bank bekannten sich die Politiker dazu, gerne zum Papier, zur Zeitung, zu greifen und sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Dabei sind die Lesegewohnheiten ganz unterschiedlich: Der Bundespräsident liest beim Frühstück. Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek verschafft sich am Abend bei der Heimfahrt im Auto einen Überblick. Die ersten Seiten des KURIER und die Kommentare sind für sie Pflichtlektüre. Heinz Fischer gesteht: "Ich bin kein Pionier der neuen Medien", mit den Jungen kommuniziert er schon auf Twitter. Immerhin hat er rund 52.000, die ihm folgen.

Staatssekretärin Sonja Steßl, zuständig für Beamte, kann sich vorstellen, dass Angestellte aus dem Verteidigungsministerium künftig auch für die Administration in Schulen eingesetzt werden. Vor den Verhandlungen mit den Beamtengewerkschaften hat die junge Politikerin keine Angst: "Ich bin kein Haserl, das sich fürchtet."

Zum KURIER-60er gratulierten auch Neos-Chef Matthias Strolz und die Grün-Abgeordnete Gabi Moser, sie leitete ein Jahr den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klärung von Korruptionsvorwürfen. Jetzt ist sie hoffnungsvoll, dass sich die Reform des U-Ausschusses in der Zielgeraden befindet.

Ein Gipfeltreffen am Podium gab es am Nachmittag mit Finanzminister Hans Jörg Schelling, Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll. Er kam etwas zu spät. Auf die Frage von Chefredakteur Helmut Brandstätter, warum er nicht mit Blaulicht fahre, lacht er und antwortet: "Das wäre wohl eine tolle Schlagzeile für den KURIER." Es gab in der Vergangenheit Politiker, die für dringende Termine gerne das Blaulicht eingesetzt hätten.

Schelling, Hundstorfer und Pröll machten sich Gedanken über das Sparen. "Bei Doppelförderungen sollte man schon aufpassen", sagte Pröll. Hundstorfer freut sich, dass das Pensionsantrittsalter um zehn Monate gestiegen ist.

Lesern gegenüber musste der Sozialminister die Integrationspolitik erklären. "Keine Sorge", beruhigte er, "ausländische Gewalttäter behalten wir uns nicht". Sie werden abgeschoben.

