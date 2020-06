Kommission muss bei Gehältern sparen

Acht Regierungen, darunter auch Österreich, verlangen, die Gehälter der EU-Beamten, die Pensionsbezüge und die Verwaltungsausgaben zu kürzen. 63 Milliarden Euro (6,3 Prozent des Gesamtbudgets, Anm.) sind im Kommissionsentwurf für Personal und Bürokratie vorgesehen.

Die Kommission hat bereits einen Sparplan vorgelegt, dieser dürfte den Nettozahler-Regierungen aber noch zu wenig sein. Sie schlagen vor, eine Reduzierung der Beamten-Pensionen zu prüfen. Diese sollten nicht vom Letztbezug, sondern vom Durchschnittsgehalt berechnet werden. Weiters fordern die acht Länder in einem Brief an die EU-Kommission, die Rentenbeiträge und die Solidaritätsabgabe zu erhöhen.

Weil die Nettozahler Nachbesserungen bei den Einsparplänen der Kommission fordern, hat der EU-Ministerrat den Kommissionsvorschlägen noch nicht zugestimmt. "Von einer Erhöhung der EU-Beamtengehälter kann keine Rede sein, im Gegenteil", sagt ein deutscher Diplomat.