Neuer Terror, alter kalter Krieg: Was 2014 bewegte

Der Moment, der dorthin führen sollte, geschah am 18. Februar. Erstmal waren Schüsse am Kiewer Unabhängigkeitsplatz gefallen, mehr als 80 Menschen ließen in den Tagen danach ihr Leben. Der ungeliebte Staatschef floh, fand Unterschlupf im angrenzenden Russland; jener Schutzmacht, die ab diesem Zeitpunkt das Geschehen in der Ukraine bestimmen sollte. Dort ist Janukowitsch bis heute – Aufklärung über die Todesschüsse gibt es bis dato keine.

Dafür wurden andernorts Tatsachen geschaffen. In Kiew kam die Opposition an die Macht, mit wohlwollender Unterstützung Brüssels und der USA. Die Krim, bereits kurz nach dem Umsturz in Kiew in russischer Hand, entschied sich per fragwürdigem Referendum zur Abspaltung. Die Ostukraine wollte es ihr gleichtun und sich zu Neurussland machen, Kiew ließ das nicht zu. Seither schwelt der Konflikt und findet kein Ende. Unzählige Gräber auf ukrainischem und russischem Boden zeugen davon.