Das war das Sport-Jahr 2014

„Langsam realisiere ich wirklich, was für ein extrem geiles Jahr das war. Das fühlt sich fast an wie ein Traum“, berichtete der 21-Jährige.

„Der tollste Moment war die Stimmung in Kitzbühel im Stadion nach dem Matchball im Semifinale gegen Juan Monaco. So was vergisst man sein ganzes Leben nicht. Der schönste Sieg war gegen Stan Wawrinka in Madrid. Da hab' ich zum ersten Mal gesehen, dass auch die Besten nur Tennis spielen.“

Die fünf größten Außenseitersiege 2014 (mit Thiem)