Als vier Monarchien Europas untergingen

Sicher aber scheint, der Hohenzollern-Herrscher, der 1888 mit gerade einmal 29 Jahren auf den Thron kam, war ein Getriebener – seiner eigenen, rasch wechselnden Stimmungen und Gefühle und einer Vielzahl wirtschaftlicher, politischer und militärischer Drahtzieher in seinem Reich.

Der Bub, der durch eine problematische Geburt nicht nur an einer verkrüppelten Hand, sondern vermutlich auch einem leichten Hirnschaden litt, galt als aufbrausend, verletzlich und vor allem als äußerst sprunghaft. Der brillante Redner konnte nicht nur seine Landsleute rasch begeistern, ebenso rasch konnte er sich in eine neue Idee, in eine neue Überzeugung verlieben. Er trat für die Rechte streikender Industriearbeiter ein, „für die ich zu sorgen habe“, nur um diese wenig später als „Reichs- und Vaterlandsfeinde“ zu bezeichnen. Er ließ 1914 den Kriegstreibern in seinem Militär – etwa den Generälen Hindenburg und Ludendorff – freie Hand. Ein Jahr später, als Deutschlands Offensive an der Westfront festgefahren war, erklärte er: „Mein Gewissen ist rein, ich habe den Krieg nicht gewollt.“

Dass es tatsächlich zum Krieg kam, verstörte Wilhelm zutiefst, vor allem, dass er auf einmal das von ihm so verehrte Großbritannien – samt den Verwandten auf dem Thron – zum Feind hatte. Doch als sich der Krieg vom geplanten schnellen Sieg an allen Fronten in ein aussichtsloses Gemetzel verwandelte, hatte er die tatsächliche Macht im Reich ohnehin längst eingebüßt. Seine Heeresleitung traf die militärischen und bald auch die politischen Entscheidungen – auch so fatale wie den Kriegseintritt der USA zu provozieren. Er selbst kommentierte seine Rolle zuletzt nur noch fatalistisch: „Wenn man sich in Deutschland einbildet, dass ich den Krieg führe, dann irrt man sich. Ich trinke Tee, säge Holz und gehe spazieren.“