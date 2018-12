Zara startet mit einer eigenen Kosmetik-Linie

Ab 5. Dezember wagt sich Zara in neue Gefilde. Die spanische Modekette startet erstmals mit dem Verkauf von Kosmetik, genauer gesagt Lippenstiften. Die "Zara Ultimatte"-Kollektion besteht aus 17 Produkten, die meisten in Rot- und Brauntönen. Zusätzlich zu den einzeln erhältlichen Lippenprodukten lanciert der Retailer ein Set, in dem neben zwei Lippenstiften auch ein Lipliner erhalten ist.

Später Einstieg ins Beauty-Business

Zara gab bekannt, dass man "hochqualitative, innovative, lustige und leistbare Produkte" anbieten wolle. Derzeit wird sich das Beauty-Angebot nur auf Lippenstifte beschränken (Parfums sind schon seit Längerem im Sortiment), jedoch dürfte es nicht dabei bleiben. Denn die Konkurrenz hat teils schon deutlich früher realisiert, dass sich mit Kosmetik der Umsatz kräftig ankurbeln lässt.