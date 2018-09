Wien: Dieser neue Store macht jetzt Zara Konkurrenz

In den skandinavischen Ländern, Großbritannien und auch bei unseren deutschen Nachbarn hat sich & other stories, seit 2011 Teil der H&M-Gruppe, bereits vor Jahren in den großen Einkaufsstraßen etabliert. Jetzt hat das Unternehmen auch endlich in Wien eine passende Location gefunden.

Blumenkleider und Duftkerzen

Zara hat seinen Standort in der Kärntner Straße 7 aufgegeben, & other stories ergriff die Chance, sich auf drei Stockwerken großzügig einzurichten - und der Stephansplatz-Filiale der spanischen Modekette im ersten Wiener Gemeindebezirk ordentlich Konkurrenz zu machen.