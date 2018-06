Wie Sie bei Zara und Co. wie ein Modeprofi einkaufen

Wenn es um aktuelle Trends zu leistbaren Preisen geht, ist auf Modeketten wie Zara und H&M immer Verlass. Jedoch kann man bei dem großen Angebot (neue Stücke werden wöchentlich lanciert) auch schnell den Überblick verlieren. Wie man die besten Teile ergattert - und ohne Fehlkäufe nach Hause geht.

Gut überlegen - und dann schnell zugreifen

Hier ein Trendmuster, da ein Schuh, den man noch nicht hat - aufgrund der großen Auswahl und der moderaten Preise sind Modeketten häufig Fehlkauf-Fallen. Gefällt ein Kleidungsstück oder Accessoire, sollte man sich vor dem Kauf folgende Fragen stellen: Passt es zu meiner bestehenden Garderobe? Kann man es zu vielen verschiedenen Gelegenheiten tragen? Passt es zu meinem Stil oder will ich es nur, weil es gerade im Trend ist? Ist man danach immer noch unschlüssig, am besten bis zum nächsten Tag zurücklegen lassen. Wenn man sicher ist, sofort kaufen - ein paar Tage später wird es höchstwahrscheinlich ausverkauft sein.

Website im Überblick behalten

Vor allem in Filialen in zentraler Lage ist meist viel los und vieles sehr schnell ausverkauft. Bessere Alternative: Den Onlinestore im Blick behalten, indem man alle paar Tage der Kategorie "New Arrivals" durchsieht, um nichts zu übersehen. Denn nicht jede Filiale bestellt die gleichen Stücke aus dem Gesamtsortiment. Umgekehrt sollte im Onlineshop immer nachgeschaut werden, ob das in der Filiale ausverkaufte Teil noch online erhältlich ist.