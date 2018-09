Was Sie wissen sollten, wenn Sie weißere Zähne wollen

Wer deutliche Effekte sehen will, muss das Bleaching von einem Zahnarzt durchführen lassen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich vom Arzt eine individuelle Schiene anpassen zu lassen, in die Wasserstoffperoxid gefüllt wird, welches einige Zeit einwirkt. Noch schonender sind Laser oder UV-Licht-Geräte mit denen lediglich die Vorderfläche der Zähne gebleicht werden. Bei allen Methoden gibt Lhotka jedoch zu bedenken: "Das Wichtigste ist, dass das Ganze unter Aufsicht gemacht wird und man nicht einfach so drauflos bleicht", so der Wiener Zahnarzt. Sonst könne es passieren, dass die Zähne irgendwann durchsichtig werden. "Man darf es nicht übertreiben".

Ob Bleaching oder nicht, eine gründliche Mundhygiene sollte immer im Vordergrund stehen - und kann vielen Verfärbungen auch vorbeugen. Dazu gehört laut Roberto Lhotka nicht nur zweimal tägliches Zähneputzen und die Verwendung von Mundöl - und spülungen. Zusätzlich sollte halbjährlich eine professionelle Mundhygiene durchgeführt werden. Lhotka: "Mit einer guten Mundhygiene kann man die Zähne auf Dauer sicherlich weißer machen."