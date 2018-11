Von wem Kate Moss die besten Beauty-Tipps bekommt

Kate Moss hat während ihrer jahrzehntelangen Karriere als Supermodel mit jedem in der Branche zusammengearbeitet, der Rang und Namen hat - inklusive der besten Beauty-Experten. Doch weder bei Star-Visagisten noch Celebrity-Dermatologen holt sich die 44-Jährige die besten Tipps rund um die Themen Hautpflege, Make-up und Co. Wie die Britin in einem Interview mit Harper's Bazaar verriet, hat ihre Tochter Lila Grace ein unglaubliches Beauty-Know-how.

"Ich bin nicht besessen"

"Sie bringt mir alles bei", sagt Moss. " Lila und ihre Freunde folgen allen Beauty-Blogs und Instagram-Accounts. Und sie sagt mir dann 'Mum, du musst das unbedingt ausprobieren. Es ist unglaublich, was man heutzutage machen kann'". Die Sechzehnjährige konturiere auch ihr Gesicht mit Make-up. "Ich bin mir sicher, dass sie das bei der Arbeit an mir auch machen, aber ich achte nie darauf. Ich bin zu beschäftigt mit dem Reden."