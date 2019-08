Wie ein Architekt zum meist gehypten Modemacher wurde

Ja, Disc Jockey ist er auch! Virgil Abloh liebt Musik und legte schon als Teenager gerne Platten auf. Seine Vorbilder sind A-Trak, Benji B und Gilles Peterson. Beinahe hätte man Virgil Abloh nächste Woche in Wien als DJ am Mischpult bewundern können. Am Mittwoch sollte er an der Spittelauer Lände in der Grellen Forelle gemeinsam mit den DJs Wolfram und Ilyas Heckmann antreten. Jetzt hat Virgil seinen Auftritt kurzfristig abgesagt und auf „vermutlich im Winter“ verschoben. Star-DJ, Wofram Amadeus, der gerade in Berlin aufgelegt hat, den man im Le Bain in New York oder bei Modeschauen und Partys in Paris erleben kann, der gerne auch in seiner Heimat – z.B. in der Pratersauna – sein Können zum besten gibt, bleibt dran.