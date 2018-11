Aus dem Weg, hier kommen Sneakers

Der Aufstieg der Sneakers ist mit der Sportgeschichte eng verbunden: Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas entwarf in den 1950er-Jahren mit dem „Samba“ einen Trainingsschuh für Fußballer, 1965 kam der nach dem US-Tennisspieler benannte „ Stan Smith“ auf den Markt. Puma konterte 1968 mit dem „Suede“. Als Sportler kam man damals an Adidas und Puma, an den Brüdern Adi und Rudi Dassler, ergo an Deutschland nicht vorbei. Im US-Basketball waren ab den 1980er-Jahren hingegen Nikes das Maß aller Dinge. Vor allem Superstar Michael Jordan warf ausschließlich in seinen „Air Jordan 1“ wichtige Körbe für die Chicago Bulls. Das Interesse an diesen Schuhen, jenen knöchelhohen, weißen Tretern aus Kunststoff und Gummi mit hellgrauem Rand und Sohle, war damals enorm. Was auf dem Spielfeld angesagt war, fand auch bald den Weg auf die Straßen der US-Großstädte. Wer cool, rebellisch sein wollte, trug Sneakers auch abseits des Turnunterrichts.

Neben den „ Chucks“ und „Air Jordan“ haben auch die „Superstar“ einen Platz in der „Hall of Fame“. Zum Verkaufsschlager wurden die Schuhe, nachdem die New Yorker Hip-Hop-Crew 1986 sie zu ihrem Markenzeichen machten und ihnen mit „My Adidas“ einen Song widmeten. Der Übergang vom Sport- zum Lifestyleschuh war vollzogen.