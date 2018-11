Sammler: Dieser Wiener übernachtet für Sneakers vor Stores

Es dauert einen Moment, bis er die Frage beantworten kann. "Wieviele Schuhe ich besitze? Ich habe ehrlich gesagt irgendwann den Überblick verloren", sagt Stephan Storn. "Ich schätze, dass es ungefähr 200 Paar sind."

Was für den einen lediglich gemütliche Treter sind, ist für den Wiener tragbare Kunst. Seit seiner Jugend sammelt der 35-Jährige leidenschaftlich Sneakers, vornehmlich von Nike. Mittlerweile gehört er hierzulande zu den bekanntesten sogenannten Sneakerheads und vernetzt mit seiner Instagram-Seite WOMFT? (What’s On My Feet Today) Schuhfans in ganz Europa. In seine Wohnung im zweiten Bezirk passen längst nicht mehr alle Schuhkartons. "Einige sind im Keller, andere sind bei meiner Oma", verrät Storn, während er aus dem Schuhschrank im Vorzimmer eine Box nach der anderen herausholt. Die wichtigsten und vor allem seltensten bewahrt er natürlich hier auf.