Vintagemode: Wo man in Wien die besten Stücke findet

Seit 18 Jahren betreibt Ingrid Duc ihr luxuriöses Second Hand Outlet Bocca Lupo mit Vintage Couture Prachtstücken. Auch sie freut sich darüber, dass Mode, Schmuck und Accessoires von gestern immer begehrter werden. Kein Wunder, dass ein Vintage-Laden nach dem anderen aufsperrt. Auch Duc hat bereits zwei weitere Geschäfte in Wien eröffnet, eines in der Praterstraße, ein weiteres in Döbling.