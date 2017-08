Jahr für Jahr bewerben sich unzählige Models für den Job als Victoria's Secret-Engel. Kein Wunder, denn ein Engagement des US-Unterwäscheherstellers für seine legendäre Show gleicht einer Krönung in dieser Branche. Heidi Klums Karriere wäre wohl nicht so erfolgreich verlaufen, wäre sie vor über 20 Jahren nicht engagiert worden. Auch Gisele Bündchen und Naomi Campbell waren lange Zeit jährlich auf dem Laufsteg zu bewundern.

Nun kann sich ein österreichisches Model über die Zusage von Victoria's Secret freuen. Nadine Leopold postete auf ihrem privaten Instagram-Account ein Unterwäsche-Foto, mit dem sie ihre Teilnahme am diesjährigen Mega-Event offiziell bekannt gab. "Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Ich bin so aufgeregt, euch mitzuteilen, dass ich bei der heurigen Victoria's Secret Fashion Show laufen werde", schrieb die 23-Jährige unter die Aufnahme. Wenn man hart genug arbeite und an sich glaube, sei alles möglich.

Trotz ihres jungen Alters ist Nadine Leopold bereits ein alter Hase im Geschäft. Mit 14 Jahren wurde die Kärntnerin beim Einkaufen mit ihrer Mutter entdeckt - heute lebt sie in New York und läuft für die größten Modehäuser der Welt. Mit Victoria's Secret arbeitete die Blondine in den vergangenen Jahren für Werbekampagnen zusammen, dieses Jahr wird sie erstmals bei der Show in China mitlaufen.