Trends: Diese Schuhe tragen wir im Sommer 2018

Die Füße sind frisch pedikürt und das Wetter spielt auch endlich mit, um diese neuen Trendmodelle auszuführen:

Toe-Ring-Sandalen

Wie der Name bereits sagt, haben diese Schuhe ein Extra-Riemchen am großen Zeh und sind deshalb für all jene geeignet, denen klassische Zehensandalen weh tun. Lässige Tuniken und Jeansshorts harmonieren besonders gut mit den flachen Sandalen. Passend fürs Büro haben manche Modelle kleine Absätze.