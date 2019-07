Büro: Was man selbst bei Hitze nicht anziehen sollte

Bei Temperaturen weit über 30 Grad stellt sich morgens vor allem eine Frage: Was ziehe ich ins Büro an? Denn die Hitze sollte keinesfalls als modischer Freibrief verstanden werden. Bei der Auswahl des passenden Sommeroutfits sollte vor allem der jeweilige Dresscode der Firma beachtet werden. Ist dieser streng, lässt sich vom klassischen Anzug bzw. Kostüm kaum abweichen. Erlaubt der Arbeitgeber legere Outfits, dürfen es helle Hosen, bunte Röcke und auch einmal sichtbare Zehen sein. Einige Kleidungsstücke stehen jedoch branchenübergreifend auf der roten Liste, darunter kurze Hosen und Flip-Flops. Wer die Hundstage im Büro ohne Fettnäpfchen überstehen will, sollte deshalb einige Grundregeln beachten – und manches Kleidungsstück für die Freizeit aufheben.