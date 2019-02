Theaterbesuch: Herzogin Meghan hat genug von monochromen Outfits

Der Oscar de la Renta-Look gehört zu den auffälligeren Entwürfen der Herzogin. In den vergangenen Wochen hatte sie sich meist in einfärbigen Outfits (wie einem 30-Euro-Kleid von H&M) gezeigt.

Was ihr Äußeres angeht, scheint die Herzogin von Sussex derzeit in Probierlaune zu sein. Kürzlich überraschte sie bei einem Termin an der University of London, wo sie statt dem für sie typischen Messy Dutt eine strengere Version der Ballerinafrisur präsentierte.