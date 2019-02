Das bisher böseste Gerücht um Meghan und Harry?

Um sicher zu gehen, dass ihr Enkel Harry im Falle einer möglichen Trennung finanziell nicht ausgebeutet werde, soll die sonst so skandalscheue Elizabeth II. nun sogar auf eine Scheidungsvereinbarung gepocht haben.

"Sie hat angewiesen, Meghan zu geben, was sie will, nämlich Geld, und wir sind mit einer Scheidungsvereinbarung an die Herzogin herangetreten, wonach die Queen ihr 37 Millionen Dollar und einen Titel für ihr Baby, nicht für sie, zuspricht", heißt es.

Sollten sich Harry und Meghan jemals trennen, würde Meghan laut dem vermeintlichen Vertrag zurück in die USA ziehen. Ihr Kind soll in Großbritannien aufwachsen.