"Telegraph" kritisiert XL-Schaufensterpuppen - und verärgert Unzählige

Bereits seit Februar 2017 bietet Nike Plus-Size-Sportmode an. Jetzt hat der Sportartikel-Hersteller mit der Umdekorierung seines Londoner Flagship-Stores begonnen. Dort wurde vergangene Woche eine Schaufensterpuppe mit Kurven aufgestellt. Positives Feedback von Kundinnen und Medien folgte - jedoch nicht ausschließlich. Tanya Gold, Journalistin bei The Telegraph, nahm die neue Schaufensterpuppe zum Anlass, Nike heftig zu kritisieren.

"Gefährliche Lüge"

In einem Online-Artikel zog Gold über den Sportartikel-Hersteller her, indem sie behauptete, dass dieser Fettleibigkeit bewerbe. Man verkaufe Frauen "eine gefährliche Lüge", indem man XL-Mannequins aufstelle. "Sie ist immens, gigantisch, gewaltig", schreibt Gold. "Sie ist in allen Belangen fettleibig und macht sich sicherlich nicht bereit für einen Lauf in ihren schimmernden Nike-Klamotten. Sie kann nicht laufen. Sie hat höchstwahrscheinlich Prediabetes und ist auf dem besten Weg zu einem Hüftimplantat."