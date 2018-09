Stefano Gabbana lästert über Hochzeit von Modebloggerin

Im Juni bezeichnete er Popstar Selena Gomez als Reaktion auf einige ihrer Red-Carpet-Looks als "so hässlich". Im April vergangenen Jahres beschimpfte der Trump-Anhänger Gegner des US-Präsidenten mit "fahrt zur Hölle" (mehr dazu hier). In einem Dolce & Gabbana-Kleid wird man Influencerin Chiara Ferragni wohl in Zukunft nicht zu Gesicht bekommen.