Statt Minirock: Rock-Trends, die auch im Büro passen

Wickelrock

In den vergangenen Jahren gab es ihn meist nur in der Mini-Variante zu kaufen, dieses Jahr lancierten zahlreiche Labels Varianten, die bis über das Knie reichen und mit femininen Rüschen und Maschen versehen sind. Bei nicht allzu strengem Office-Dresscode können die Trend-Röcke zu flachen Sandalen und einem schlichten T-Shirt kombiniert werden. Zu wichtigen Kunden-Meetings können die flachen Modelle gegen Raulederpumps in einem hellen Farbton eingetauscht und ein kurz geschnittener Blazer dazu getragen werden. Für das Kaffee-Treffen mit Freunden dürfen es als Stilbruch auch klobige Sneakers sein.