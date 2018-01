Beim Gedanken an Socken in Sandalen kommen vielen modisch wenig versierte Männer in Tennissocken und Gesundheitslatschen mit Klettverschluss in den Sinn. Doch die Modewelt ist dafür bekannt einstige Klischee-Kombinationen gerne zum neuesten It-Look zu erklären - und hat sich nun das Socken-Sandalen-Styling vorgenommen. Modelabels und internationale Blogger zeigen auf ihren Instagram-Accounts vor, wie gut die einst verschmähte Kombination aussehen kann.

Nike-Socken zu Designer-Heels

Bloggerin Caro Daur zeigt auf ihrem Account, wie sich offene Schuhe während der kalten Jahreszeit tragen lassen. Dünne Socken aus Spitze fügen der Kombination aus Rock und bauchfreiem Oberteil ein Hingucker-Element hinzu.

Das Label & other stories präsentiert in seinem Lookbook die Party-Version: Zu Plateau-Heels aus Samt werden goldfarbene Glitzersocken gestylt.

Bloggerin Pip Jolley geht noch einen Schritt weiter und zeigt die Kombination für Modemutige. Die Britin postet auf ihrem Instagram-Account regelmäßig Fotos von ihren außergewöhnlichen Stylings. Selbst die legendären Nike-Tennissocken werden zu edlen Designer-High-Heels getragen.

