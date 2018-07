Kurios: Brad Pitt passt sich optisch immer seinen Frauen an

1995 verliebte sich Pitt am Set von "Seven" in Gwyneth Paltrow. Die beiden verlobten sich, beendeten die Beziehung jedoch 1997. Seine fast schulterlangen Haare hatte der Schauspieler unterdessen abgeschnitten und trug sie während der Beziehung zu Paltrow kurz geschnitten, um sich den minimalistischen Frisuren seiner Liebsten anzupassen.