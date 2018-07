Roger Federer: 300 Mio. Euro von neuem Mode-Ausstatter?

Fast 20 Jahre lang waren sie ein unzertrennliches Team - dann endete die Kooperation zwischen Roger Federer und Nike. Seit vergangener Woche weiß man, wie es mit der modischen Ausstattung des Tennisstars weitergeht. Auf dem Center Court von Wimbledon erschien der 36-Jährige nicht in einem Outfit von Konkurrenten wie Adidas oder Lacoste - sondern in Uniqlo. Die japanische Modekette, die ihre Kollektionen bislang nicht in Österreich vertreibt, hat damit einen PR-Coup erster Klasse gelandet.

Details bleiben unter Verschluss

Federer selbst hielt sich mit Details zur Zusammenarbeit mit seinem neuen Ausstatter auf Anfragen zurück. Laut Branchenkennern habe der Schweizer einen zehnjährigen Vertrag mit dem Modeunternehmen abgeschlossen - was bedeutet, dass er bis nach seinem Karriereende ausgestattet wird. Angeblich soll er dafür satte 300 Millionen Dollar (und somit fast dreimal so viel wie bei Nike) kassiert haben. Fragen diesbezüglich schmettert er mit Sätzen wie "Es ist interessant, dass Sie meinen Vertrag kennen. Oder erzählen Sie einfach irgendetwas?" ab, wie das Manager Magazin berichtet.