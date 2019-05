Königin Letizia zeigt, wie man den neuen Schuhtrend elegant stylt

Dass Königin Letizia ein großer Modefan ist, ist hinreichend bekannt. Die 46-Jährige kauft gerne bei den spanischen Modeketten Zara und Uterque ein und scheut trotz royaler Stellung nicht vor coolen Lederlooks oder Tiermustern zurück. So ist es auch wenig verwunderlich, dass sie nun auf den aktuellsten Schuhtrend aufsprang.

Schuhtrend 2019: PVC-Schuhe

Beim Besuch des Caixa Forums in Madrid zeigte sich die Königin diese Woche in einer cremefarbenen Culotte, zu der sie ein rosafarbenes Top und eine überlange Bouclé-Weste kombinierte. Den Look komplettierte sie mit Pumps, die mit einem durchsichtigen Plastik-Riemen versehen waren.