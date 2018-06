Onlineshops: Hier finden Hochzeitsgäste die besten Outfits

Nicht nur für die Braut kann die Suche nach einem Kleid für den Hochzeitstag langwierig sein - auch für Hochzeitsgäste gestaltet sich die Angelegenheit nicht immer einfach. Denn es gilt ein paar Grundregeln zu beachten: "Der Braut die Schau zu stehlen geht gar nicht. Selbst wenn Sie wissen, dass sie nicht Weiß trägt. Weiß ist an diesem Tag eine symbolträchtige Farbe", schreibt Modeexpertin Nina Garcia in ihrem Stil-Ratgeber "Der perfekte Look" (mehr dazu hier). Tief ausgeschnittene und hautenge Looks seien laut der Expertin ebenfalls nicht angemessen. Die Einladung gelte als Richtlinie, wer sich unsicher ist, kann sich bei ebenfalls anwesenden Freunden oder Bekannten vorab erkundigen, wie sehr sich diese aufbrezeln.

Mit folgendem Outfit kann so gut wie nichts schief gehen (außer das Brautpaar hat einen anderen Dresscode ausgerufen): Schlicht geschnittene, elegante Kleider, die boden- oder knielang sind. Sowohl Pastellfarben (Vorsicht, dass es keine Überschneidung mit den Brautjungfern gibt) als auch kräftigere Farben sind erlaubt. In diesen Onlineshops könnte der passende Look dabei sein:

Ghost

Neben Brautkleidern bietet das britische Modelabel online auch zahlreiche Kreationen für besondere Anlässe an. Spezialisiert hat man sich auf lange Kleider aus Satin, die teilweise mit Rüschen versehen wurden und in zahlreichen Farben erhältlich sind. Zu den prominenten Fans zählt unter anderem Model Emily Ratajkowski.