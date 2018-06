Model Angelina Kirsch: Outfit-Fauxpas bei Hochzeit

"Hm, finde das für eine Hochzeit nicht so passend. Du bist doch schon berühmt und stehst bestimmt eh bei der Hochzeit schon im Mittelpunkt, dann sollte man bei der Garderobe doch etwas zurückhaltender sein, denn nur die Braut sollte im Mittelpunkt stehen", schrieb ein Fan unter den Schnappschuss der Deutschen. "Dein Kleid sieht ja aus wie ein Brautkleid...schade, aber das ist eher uncool." Eine andere Frau schrieb: "Also das Kleid ist zwar mega schön, aber absolut unpassend für eine Hochzeit .....bei dem Bild mit der Braut zusammen musste ich zwei Mal hinschauen, wer jetzt tatsächlich die Braut ist. Das darf an so einem Tag nicht sein!" Jemand anderer merkte schließlich an: "Da hast du ja der Braut fast die Show gestohlen!"

