Während der Präsidentschaftskandidatur gehörte sie zu den zahlreichen prominenten Unterstützern von Hillary Clinton. Olivia Wilde sprach sich offen für Clinton aus und nützte jede sich bietende Möglichkeit, spöttische Fotos von Donald Trump in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Jetzt, da Letzterer die Wahl gewonnen hat, will sie sich umso mehr vom zukünftigen US-Präsidenten und dessen Namen distanzieren.

#nomoremelaniahair

Die Schauspielerin stattete vor wenigen Tagen ihrem Friseur einen Besuch ab. Dieser postete das Ergebnis anschließend auf Instagram: Die Haare der 32-Jährigen wurden um einige Zentimeter gekürzt und mit neuen Strähnchen versehen.

When you blow @oliviawilde 's mind with a hair chop and highlights❤❤ Ein von Harry Josh (@harryjoshhair) gepostetes Foto am 19. Dez 2016 um 14:57 Uhr

Auch Wilde veröffentlichte kurze Zeit später Aufnahmen ihrer neuen Frisur. Darunter schrieb sie: "Fühle mich ganz offensichtlich gut. Danke an @harryjoshhair für den Schnitt #nomoremelaniahair". Den Seitenhieb in Form eines Hashtags wollte sie nicht weiter kommentieren. Die lange Mähne in Kombination mit den sanften Strähnen sah ihr offensichtlich jener der baldigen First Lady zu ähnlich.

Feelin myself apparently. Thanks to the master @harryjoshhair for the chop. #nomoremelaniahair Ein von Olivia Wilde (@oliviawilde) gepostetes Video am 19. Dez 2016 um 14:49 Uhr

Foto: Jackie Brown / Splash News